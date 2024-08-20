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Славгорводоканал сообщает о прекращении подачи воды в некоторые районы Славянска

20 августа 2024, 17:20

Славгорводоканал сообщает о прекращении подачи воды в некоторые районы Славянска

Во вторник, 20 августа, в трех районах Славянска Донецкой области не будет водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Славянской городской военной администрации.

«В связи с аварийными работами временно прекращено водоснабжение районов Железнодорожный, Молочар и Будмаш», —говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после окончания ремонта водоснабжение будет восстановлено.

Ранее мы писали, что вдвух городах Донецкой области не было воды. Причина — ремонт насосной станции. 

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