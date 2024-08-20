Славгорводоканал сообщает о прекращении подачи воды в некоторые районы Славянска

Во вторник, 20 августа, в трех районах Славянска Донецкой области не будет водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Славянской городской военной администрации.



«В связи с аварийными работами временно прекращено водоснабжение районов Железнодорожный, Молочар и Будмаш», —говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что после окончания ремонта водоснабжение будет восстановлено.



Ранее мы писали, что вдвух городах Донецкой области не было воды. Причина — ремонт насосной станции.