Славгорводоканал сообщает о прекращении подачи воды в некоторые районы Славянска

Во вторник, 20 августа, в трех районах Славянска Донецкой области не будет водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Славянской городской военной администрации.
«В связи с аварийными работами временно прекращено водоснабжение районов Железнодорожный, Молочар и Будмаш», —говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что после окончания ремонта водоснабжение будет восстановлено.
Ранее мы писали, что вдвух городах Донецкой области не было воды. Причина — ремонт насосной станции.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях