Словміськводоканал повідомляє про припинення подачі води в деякі райони Слов'янська

У вівторок, 20 серпня, у трьох районах Слов'янська на Донеччині не буде водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Слов'янської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з аварійними роботами тимчасово припинено водопостачання районів Залізничний, Молочар і Будмаш», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що після закінчення ремонту водопостачання буде відновлено.



Раніше ми писали, що у двох містах Донецької області не було води. Причина – ремонт насосної станції.