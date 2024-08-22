Херсон частково залишився без світла через удар росіян по об'єкту інфраструктури

Російська армія в четвер вранці, 22 серпня, вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Херсоні. Внаслідок цього місто частково залишилося без світла. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», — зазначив він.



За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, через знеструмлення інших важливих об'єктів знизився тиск подачі води, тролейбусні маршрути №8,9,11,12 скорочені до площі Непорушності.



Раніше ми писали, що за 21 серпня російські окупанти вбили чотирьох мешканців Донеччини — у містах Сіверськ, Українці, Костянтинівці та селищі Петрівка.