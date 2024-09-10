В Енакиево оккупанты задержали девушку-подростка, которая прикурила сигарету от «Вечного огня»

В захваченном городе Енакиево Донецкой области оккупанты задержали несовершеннолетнюю девушку. Об этом стало известно из сообщения фейкового «Следственного комитета по ДНР».

По версии оккупантов, 16 июня подросток «совершила противоправные действия на Вечном огне мемориала памяти погибшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, а именно прикурила сигарету и сожгла венок». Такие действия оккупанты назвали «реабилитацией нацизма».

Захватчики установили личность и местонахождение девушки. Ее доставили в так называемый следственный отдел. В ближайшее время подростку планируют сообщить о «подозрении».

Напомним, что в оккупированном Мариуполе мужчине грозит наказание за то, что забрался на монумент и присел на корточки.