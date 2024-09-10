В Єнакієвому окупанти затримали дівчину-підлітка, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню»

У захопленому місті Єнакієве в Донецької області окупанти затримали неповнолітню дівчину. Про це стало відомо із повідомлення фейкового «Слідчого комітету по ДНР».

За версією окупантів, 16 червня підліток «вчинила протиправні дії на Вічному вогні меморіалу пам'яті загиблим у Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років, а саме прикурила цигарку та спалила вінок». Такі дії окупанти назвали «реабілітацією нацизму».

Загарбники встановили особу та місцезнаходження дівчини. Її доправили до так званого слідчого відділу. Найближчим часом підлітку планують повідомити про «підозру».

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі чоловікові загрожує покарання за те, що забрався на монумент і сів навпочіпки.