У російських в'язницях та підвалах окупації катують людей — комісія ООН знайшла нові докази

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази, що свідчать про поширені схеми застосування тортур російською владою проти українських цивільних та військовополонених на окупованих українських територіях та в Росії.



Як заявила Комісія у своєму останньому оновленні для Ради з прав людини, — тортури — звичайна та прийнятна практика з почуттям безкарності на територіях, підконтрольних РФ.



Комісія виявила додаткові загальні елементи щодо застосування тортур російською владою, підтвердивши попередні висновки про систематичний характер цих дій. Одним з таких елементів є практика насильницьких методів, що повторюється, в місцях позбавлення волі в РФ, де утримуються полонені з України.



Наголошується, що ця практика спостерігається у кількох великих пенітенціарних установах на окупованих територіях України.



Ще одна спільна риса для всіх місць застосування тортур — це систематичне сексуальне насильство. Його застосовують переважно щодо чоловіків як один з методів тортур, що спостерігається майже у всіх цих місцях ув'язнення.



Свідчення також показують, що в деяких місцях ув'язнення накази про жорстоке поводження віддавалися високопоставленими представниками російської влади, які або схвалювали, або не вживали заходів для припинення такого поводження.



Постраждалий (громадянська особа), який зазнав тортур протягом десяти днів поспіль, повідомив Комісії: «Найстрашніше це те, що злочинці робили все мовчки і професійно. Так я зрозумів, що вони катували багатьох і вони нас навіть за людей не рахували».