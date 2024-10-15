Медиагруппа погибшего Пригожина закрывает свои фирмы, среди которых — «фабрика троллей»

В структурах погибшего Евгения Пригожина заявили о ликвидации активов его медиа-группы «Патриот». При жизни у главы ЧВК «Вагнер» была разветвленная медиа-сеть, которая, как установили расследователи, выполняла роль ботов и «троллей».



Канал «Кепка Пригожина», который раньше выполнял роль его пресс-службы, сообщил о закрытии фирм, ранее входивших в медиагруппу «Патриот».



«Это был увлекательный проект, с нуля выросший в лучший русский медиахолдинг. Через школу «Патриота» прошло множество специалистов, занимающих сегодня значимые должности как в бизнесе, так и на государственной службе», — сообщил канал.



Среди активов «Патриота» — сайты «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), «Невские новости» и ряд других ресурсов, которые использовались, в том числе для дискредитации российской оппозиции.



Впервые о «фабрике троллей» узнали в 2013 году, когда журналисты обнаружили в Санкт-Петербурге «Агентство интернет-исследований». Основной работой АИИ были проплаченные комментарии.



Издания «Патриота» стали постепенно закрываться с конца июня 2023 года — вскоре после неудачного мятежа Пригожина.



23 августа 2023 года десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, принадлежащего главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Гибель Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина сначала подтвердили их соратники, а затем Следственный комитет РФ.



Пригожин занимался вербовкой наемников, в том числе и среди российских заключенных. Таких людей использовали в смертельных штурмах на войне против Украины. К примеру, «вагнеровцы» составляли большую часть тех, кто штурмовал Бахмут. Почти все они умерли во время боев за город.



Однако вербовка наемников — не единственное занятие Пригожина. Он известен как разноплановый бизнесмен в российских кругах, некогда приближенных к Путину.



