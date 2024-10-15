Медіагрупа загиблого Пригожина закриває свої фірми, серед яких — «фабрика тролів»

У структурах загиблого Євгена Пригожина заявили про ліквідацію активів медіагрупи «Патріот». За життя голова ПВК «Вагнер» мала розгалужену медіамережу, яка, як встановили розслідувачі, виконувала роль ботів і «тролів».



Канал «Кепка Пригожина», який раніше виконував роль його пресслужби, повідомив про закриття фірм, які раніше входили до медіагрупи «Патріот».



«Це був що проєкт, що захоплює, який з нуля виріс у найкращий російський медіахолдинг. Через школу "Патріота" пройшло багато фахівців, які обіймають сьогодні значні посади як у бізнесі, так і на державній службі», — повідомив канал.



Серед активів «Патріота» — сайти «Федеральна агенція новин» (РІА ФАН), «Невські новини» та низка інших ресурсів, які використовувалися, в тому числі для дискредитації російської опозиції.



Вперше про «фабрику тролів» дізналися у 2013 році, коли журналісти виявили у Санкт-Петербурзі «Агентство інтернет-досліджень». Основною роботою АІД були проплачені коментарі.



Видання «Патріота» почали поступово закриватися з кінця червня 2023 року — невдовзі після невдалого заколоту Пригожина.



23 серпня 2023 року десять людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області, що належить голові ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Загибель Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна спочатку підтвердили їхні соратники, а потім Слідчий комітет РФ.



Пригожин займався вербуванням найманців, зокрема серед російських ув'язнених. Таких людей використали у смертельних штурмах на війні проти України. Наприклад, «вагнерівці» становили більшу частину тих, хто штурмував Бахмут. Майже всі вони померли під час боїв за місто.



Однак вербування найманців — не єдине заняття Пригожина. Він відомий як різноплановий бізнесмен у російських колах, колись наближених до Путіна.