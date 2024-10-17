Оккупанты открыли часть трассы, которая свяжет Ростов с Мариуполем: они назвали это «соединением исторических регионов РФ»

Открытая часть трассы, которая свяжет Ростов с оккупированным Мариуполем. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты открыли часть трассы, которая соединит Ростов-на-Дону с захваченным Мариуполем. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Росссияне назвали это «соединением исторических регионов России». Так, заместитель главы правительства РФ по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин объявил об открытии ряда путевых магистралей «в исторических регионах России». Среди них – 10 километров трассы от границы с Ростовской областью до оккупированного города Новоазовск Донецкой области. Там ведется работа по расширению проезжей части трассы до четырех полос.



В планах оккупантов сделать магистраль, которая соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем, а дальше – с Симферополем. Это часть сухопутного маршрута в Крым, который стремятся создать захватчики.



По словам главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, речь идет об автомобильной дороге Р-280, которую оккупанты назвали «Новороссия».

Напомним, что в Мариуполе войска РФ обустроили базу с большим складом боеприпасов вблизи жилого квартала.