Окупанти відкрили частину траси, яка зв'яже Ростов із Маріуполем: вони назвали це «з'єднанням історичних регіонів РФ»

Відкрита частина траси, яка зв'яже Ростов з окупованим Маріуполем. Фото: кадр із відео

Російські окупанти відкрили частину траси, яка з'єднає Ростов-на-Дону із захопленим Маріуполем. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Росіяни назвали це «з'єднанням історичних регіонів Росії». Так, заступник глави уряду РФ з питань будівництва, ЖКГ та регіонального розвитку Марат Хуснуллін оголосив про відкриття низки шляхових магістралей «в історичних регіонах Росії». Серед них – 10 кілометрів траси від кордону із Ростовською областю до окупованого міста Новоазовськ Донецької області. Там ведеться робота з розширення проїзної частини траси до чотирьох смуг.



У планах окупантів зробити магістраль, яка з'єднує Ростов-на-Дону із Маріуполем, а далі – із Сімферополем. Це частина сухопутного маршруту до Криму, який прагнуть створити загарбники.



За словами голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, йдеться про автомобільну дорогу Р-280, яку окупанти назвали «Новоросія».

Нагадаємо, що у Маріуполі війська РФ облаштували базу з великим складом боєприпасів поблизу житлового кварталу.