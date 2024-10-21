Войска РФ оккупировали Желанное Второе на Донетчине — DeepState

Российские войска оккупировали поселок Желанное Второе в Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

Также по его данным, оккупант продвинулся в Вишневом, Горняке, возле Ольговки и Любимовки.

Ранее проект сообщал, что российские оккупанты продвинулись возле Клещиевки, Максимильяновки и Угледара Донецкой области.



За прошедшие сутки произошло 197 боевых столкновений, наибольший натиск россиян отмечен на Кураховском направлении, где они пытались прорвать оборону около 60 раз, сказано в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. В районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.



Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 12. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового.