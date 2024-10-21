Війська РФ окупували Желанне Друге на Донеччині — DeepState

Російські війська окупували селище Желанне Друге на Донеччині. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Також за його даними, окупант просунувся у Вишневому, Гірнику, біля Ольгівки та Любимівки.

Раніше проєкт повідомляв, що російські окупанти просунулися біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледара Донецької області.



Минулої доби сталося 197 бойових зіткнень, найбільший натиск росіян відзначений на Курахівському напрямку, де вони намагалися прорвати оборону близько 60 разів, сказано у зведенні Генштабу Збройних сил України. У районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.



Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямі сягнула 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Голубівки, Колесниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.