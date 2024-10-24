Закон об отмене перевода часов Зеленский подписывать не планирует — ВВС

Закон, отменяющий перевод часов, вряд ли будет подписан президентом. Фото: imige. com.ua

Президент Зеленский не подписал закон, который должен был отменить перевод часов. И не планирует этого делать. Об этом сегодня сообщает BBC-Украина со ссылкой на свои источники.

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время. Этот переход должен стать последним, ведь в июле Верховная Рада поддержала проект, отменяющий дальнейшие переводы.

Однако президент его до сих пор не подписал. Как сообщил BBC-Украина собеседник в президентской команде, этот закон так и не подпишут. А для ветирования закона сроки уже истекли.

Проект Закона об исчислении времени в Украине №4201, отменяющий сезонный перевод часов, депутаты поддержали во втором чтении 16 июля.

Согласно ему, в последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз и должна остаться на нем.

Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады, и 21 августа его направили на подпись президенту.

Однако Владимир Зеленский его до сих пор не подписал.

Как сообщил BBC-Украина собеседник в президентской команде, этот закон так и не подпишут.

«Не планирует президент подписывать», — утверждает собеседник в ОП. А для ветирования закона сроки уже истекли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил BBC, что подписи не будет.

«Спикер это продавил, это его идея, потому чтобы его не оскорблять, вето не будет, но и подписи не будет», — говорит собеседник издания в Раде.

По его словам, все посчитали и увидели минусы для экономики — «вылезли убытки в несколько миллиардов».