Закон про скасування переведення годинників Зеленський підписувати не планує — ВВС

Президент Зеленський не підписав закон, який мав скасувати переведення годинників. І не планує цього робити. Про це сьогодні повідомляє ВВС-Україна з посиланням на свої джерела.
У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Цей перехід має стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала проект, який скасовує подальші переведення.
Однак президент досі не підписав його. Як повідомив ВВС-Україна співрозмовник у президентській команді, цей закон так і не підпишуть. А для ветування закону терміни вже спливли.
Проект Закону про обчислення часу в Україні №4201, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали у другому читанні 16 липня.
Згідно з ним, в останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час востаннє і має залишитися на ньому.
Згодом законопроект підписав голова Верховної Ради і 21 серпня його направили на підпис президенту.
Однак Володимир Зеленський його досі не підписав.
Як повідомив ВВС-Україна співрозмовник у президентській команді, цей закон так і не підпишуть.
«Не планує президент підписувати», — стверджує співрозмовник у ОП. А для ветування закону терміни вже спливли.
Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде.
«Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але й підпису не буде», — каже співрозмовник видання у Раді.
За його словами, все порахували та побачили мінуси для економіки — «вилізли збитки у кілька мільярдів».
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях