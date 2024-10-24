Закон про скасування переведення годинників Зеленський підписувати не планує — ВВС

Закон, який скасовує переведення годинників, навряд чи буде підписаний президентом. Фото: imige. com.ua

Президент Зеленський не підписав закон, який мав скасувати переведення годинників. І не планує цього робити. Про це сьогодні повідомляє ВВС-Україна з посиланням на свої джерела.

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Цей перехід має стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала проект, який скасовує подальші переведення.

Однак президент досі не підписав його. Як повідомив ВВС-Україна співрозмовник у президентській команді, цей закон так і не підпишуть. А для ветування закону терміни вже спливли.

Проект Закону про обчислення часу в Україні №4201, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали у другому читанні 16 липня.

Згідно з ним, в останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час востаннє і має залишитися на ньому.

Згодом законопроект підписав голова Верховної Ради і 21 серпня його направили на підпис президенту.

Однак Володимир Зеленський його досі не підписав.

Як повідомив ВВС-Україна співрозмовник у президентській команді, цей закон так і не підпишуть.

«Не планує президент підписувати», — стверджує співрозмовник у ОП. А для ветування закону терміни вже спливли.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде.

«Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але й підпису не буде», — каже співрозмовник видання у Раді.

За його словами, все порахували та побачили мінуси для економіки — «вилізли збитки у кілька мільярдів».