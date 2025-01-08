Тринадцять людей загинули і 18 поранені внаслідок російського удару по промоб'єкту у Запоріжжі 8 січня

Наслідки удару російських військ по Запоріжжю у середу, 8 січня. Фото: ОВА

Окупаційні війська РФ у середу, 8 січня, завдали авіаційного удару по промисловому об'єкту у Запоріжжі. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров станом на 17:50 повідомив про 13 загиблих та 18 поранених внаслідок обстрілу.

«Кількість загиблих може збільшитися, тому що частина постраждалих перебуває у важкому стані», — написав Федоров у своєму каналі.

Він також заявив, що зараз на місці удару працюють сім медичних бригад, поліцейські та рятувальники.

Місцеві канали опублікували відео моменту прильоту по Запоріжжю, а також наслідки удару в перші хвилини після події.