Суд оставил под стражей митрополита Свято-Успенской Святогорской лавры

Суд не изменил меру пресечения митрополиту УПЦ (Московского патриархата) Арсению. Днепровский апелляционный суд в Кривом Роге 23 января отклонил апелляцию адвокатов настоятеля Святогорской лавры. Об этом сообщает сайт Свято-Успенской Святогорской лавры.



«Суд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на определение Славянского горрайонного суда Донецкой области от 5 декабря 2024 года, которым было продлено содержание владыки Арсения под стражей в Днепровском СИЗО на два месяца, до 2 февраля 2025 года. Выслушав стороны защиты и обвинения, апелляционный суд отказал адвокатам в освобождении», — говорится в сообщении.



Митрополит Арсений находится под стражей с апреля 2024 года. Адвокаты священнослужителя неоднократно обращались к суду с ходатайством об изменении меры пресечения.



Прокурор подал ходатайство о продлении содержания митрополита Святогорского Арсения под стражей, сторона защиты будет просить освободить владыку на поруки или под залог. Решение должен принять суд 28 января.



Ранее ОSINT-расследование Molfar, проведенное для выявления связей священников УПЦ МП с Россией и РПЦ подтвердило, что у митрополита Свято-Успенской Святогорской Лавры Арсения есть гражданство РФ.



По данным следствия, священнослужитель «сдал» оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Это произошло во время его литургии. Он под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов ВСУ. А затем запись была опубликована в сети.