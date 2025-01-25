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Суд залишив під вартою митрополита Свято-Успенської Святогірської лаври

25 січня 2025, 09:20

Суд залишив під вартою митрополита Свято-Успенської Святогірської лаври

Суд залишив під вартою митрополита Свято-Успенської Святогірської лаври

Суд не змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ (Московського патріархату) Арсенію. Дніпровський апеляційний суд у Кривому Розі 23 січня відхилив апеляцію адвокатів настоятеля Святогірської лаври. Про це повідомляє сайт Свято-Успенської Святогірської лаври.

«Суд розглянув апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 5 грудня 2024 року, яким було продовжено утримання владики Арсенія під вартою у Дніпровському СІЗО на два місяці, до 2 лютого 2025 року. Вислухавши сторони захисту та звинувачення, апеляційний суд відмовив адвокатам у звільненні», — йдеться у повідомленні.

Митрополит Арсеній перебуває під вартою з квітня 2024 року. Адвокати священнослужителя неодноразово зверталися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Прокурор подав клопотання про продовження утримання митрополита Святогірського Арсенія під вартою, сторона захисту проситиме звільнити владику на поруки чи під заставу. Рішення має ухвалити суд 28 січня.

Раніше ОSINT-розслідування Molfar, проведене для виявлення зв'язків священників УПЦ МП з Росією та РПЦ підтвердило, що митрополит Свято-Успенської Святогірської Лаври Арсенія має громадянство РФ.

За даними слідства, священнослужитель «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі Донецької області. Це сталося під час його літургії. Він під відеозапис назвав парафіянам адреси блокпостів ЗСУ. А потім запис був опублікований у мережі.

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