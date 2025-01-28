У многих американских чиновников «отвисла челюсть» после приостановки Трампом иностранной помощи — WSJ

У представителей гуманитарных организаций и американских чиновников «отвисла челюсть» из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить финансирование иностранных программ. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Сегодня у всех моих знакомых волосы встали дыбом и отвисла челюсть», — рассказал изданию руководитель правозащитной организации Refugees International и бывший работник агентства США по международному развитию Джереми Кониндайк.

Издание отмечает, что решение заморозить около $60 млрд повергло в шок официальные лица. Они считают, что такое может серьезно навредить зарубежным программам США. Высокопоставленные лица полагают, что это предоставит возможность Китаю «вытеснить» Америку с мировой арены и занять ее место как «надежного партнера» некоторых государств.

По данным газеты, многие американские чиновники, связанные с иностранной помощью, направили большое количество запросов в госдепартамент США с просьбой вывести их программы из-под нового распоряжения, утверждая, что отказ от продолжения поставок создает риск для человеческих жизней.

Напомним, в первый день своей работы президент Трамп подписал несколько десятков указов. Один из документов подразумевал немедленную приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней до оценки ее эффективности и соответствия внешней политике США. Иностранную помощь, идущую вразрез с внешней политикой Соединенных Штатов, прекратят. Украинские чиновники утверждали, что изменения их не затронут.

Ранее издание FT писал, что американские дипломаты попросили исключить Украину из программ, связанных с заморозкой иностранной помощи другим странам на 90 дней.