У багатьох американських чиновників «відвисла щелепа» після припинення Трампом іноземної допомоги — WSJ

У представників гуманітарних організацій та американських чиновників «відвисла щелепа» через рішення президента США Дональда Трампа призупинити фінансування іноземних програм. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

«Сьогодні у всіх моїх знайомих волосся стало дибки і відвисла щелепа», — розповів виданню керівник правозахисної організації Refugees International і колишній працівник агентства США з міжнародного розвитку Джеремі Коніндайк.

Видання зазначає, що рішення заморозити близько $60 млрд шокувало офіційні особи. Вони вважають, що це може серйозно нашкодити закордонним програмам США. Високопосадовці вважають, що це надасть можливість Китаю «витіснити» Америку зі світової арени та зайняти її місце як «надійного партнера» деяких держав.

За даними газети, багато американських чиновників, пов'язаних з іноземною допомогою, направили велику кількість запитів до держдепартаменту США з проханням вивести їхні програми з-під нового розпорядження, стверджуючи, що відмова від продовження постачання створює ризик для людських життів.

Нагадаємо, першого дня своєї роботи президент Трамп підписав кілька десятків указів. Один із документів передбачав негайне призупинення допомоги іноземним державам на 90 днів до оцінки її ефективності та відповідності до зовнішньої політики США. Іноземну допомогу, що йде врозріз із зовнішньою політикою Сполучених Штатів, припинять. Українські чиновники стверджували, що зміни їх не торкнуться.

Раніше видання FT писав, що американські дипломати попросили виключити Україну із програм, пов'язаних із заморожуванням іноземної допомоги іншим країнам на 90 днів.