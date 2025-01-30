Российский беспилотник ударил по Харькову: «прилет» в частном секторе, пострадал 19-летний парень

Утром 30 января российский БПЛА «Молния» ударил по частному сектору в Холодногорском районе Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Зафиксирован «прилет» возле частного дома. Там выбиты стекла и поврежден забор.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате атаки пострадал 19-летний парень, который обратился к медикам с острой реакцией на стресс.

Напомним, что утром 30 января армия РФ массированно обстреляла Херсон, в результате чего ранения получили две женщины, одной из пострадавших оторвало руку.