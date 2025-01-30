Лидер президентской гонки в Румынии назвал Украину «вымышленной страной» и намекнул на ее раздел

Кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством». Фото: Euronews

Румынский политик, кандидат в президенты Келин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством», а ее раздел между соседними государствами — неотвратимым. Об этом он сказал в интервью журналисту Иону Криста.

Джорджеску во время беседы затронул тему неминуемого раздела мира. По его словам, данную политику сейчас проводит Белый дом. В этом контексте следует ждать раздела территории Украины после окончания большой войны с Россией, и Румыния получит свою выгоду.

«Мир меняется, границы меняются. Если границы изменятся, то где будем мы? У нас интерес к Северной Буковине [включает Черновицкую область Украины], есть также Буджак [историческая область на юге Бессарабии, южная часть междуречья Дуная и Днестра] и Северный Мармарош [районы Закарпатской области Украины], правильно? Есть еще венгры. Львов останется с поляками, и Малороссия», — заявил политик.

Джорджеску добавил, что раздел Украины будет и вероятность этому — 100%, так как у страны якобы нет другого пути.

«Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина — вымышленное государство. Это Украинская ССР», — заключил он.

Ранее Джорджеску называл президента России Владимира Путина «патриотом и лидером» и отрицал факт большой войны в Украине. Румыния, по его словам, заинтересована только в достижении мира на своей границе.

По данным опросов, он остается лидером президентской гонки перед повторными выборами в мае.