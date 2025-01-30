Лідер президентських перегонів у Румунії назвав Україну «вигаданою державою» і натякнув на її розподіл

Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску назвав Україну «вигаданою державою». Фото: Euronews

Румунський політик, кандидат у президенти Келін Джорджеску назвав Україну «вигаданою державою», а її розподіл між сусідніми державами — невідворотним. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Йону Кріста.

Джорджеску під час бесіди торкнувся теми неминучого розподілу світу. За його словами, цю політику зараз проводить Білий дім. У цьому контексті слід чекати на розподіл території України після закінчення великої війни з Росією, і Румунія отримає свою вигоду.

«Світ змінюється, кордони змінюються. Якщо кордони зміняться, то де ми будемо? У нас інтерес до Північної Буковини [включає Чернівецьку область України], є також Буджак [історична область на півдні Бессарабії, південна частина міжріччя Дунаю та Дністра] та Північний Мармарош [райони Закарпатської області України], правильно? Є ще угорці. Львів залишиться з поляками, і Малоросія», — заявив політик.

Джорджеску додав, що розподіл України буде, і ймовірність цього — 100%, оскільки країна нібито не має іншого шляху.

«Дорога до чогось подібного неминуча. Україна — вигадана держава. Це Українська РСР», — сказав він.

Раніше Джорджеску називав президента Росії Володимира Путіна «патріотом та лідером» та заперечував факт великої війни в Україні. Румунія, за його словами, зацікавлена лише у досягненні миру на своєму кордоні.

За даними опитувань, він залишається лідером президентських перегонів перед повторними виборами у травні.