«Один постоянный большой бой»: на Покровском направлении интенсивность сопоставима с атаками на всем фронте

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении интенсивность боестолкновений сопоставима с атаками на всем фронте. Об этом в эфире «Суспільне.Студія» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, это один постоянный большой бой.



«Он фиксируется, как большое количество боестолкновений за счет того, что это боестолкновения малых групп. И знаете, одна уничтожена, одна отброшена. Затем еще одна пробралась. Поэтому, когда мы говорим о небольших населенных пунктах, следует понимать, что у них небольшой диаметр и одна группа, которая в них заходит. Эта группа снимает себя на видео и уже имеет вид, что есть продвижение россиян. Затем эту группу уничтожают. И вот уже украинские войска восстановили положение», – отметил Трегубов.

Напомним, что ВСУ продвинулись под городом Покровск Донецкой области.