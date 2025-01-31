«Один постійний великий бій»: на Покровському напрямку інтенсивність співставна з атаками на всьому фронті

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку інтенсивність боєзіткнень співставна з атаками на всьому фронті. Про це в ефірі «Суспільне.Студія» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, це один постійний великий бій.



«Він фіксується, як велика кількість боєзіткнень за рахунок того, що це боєзіткнення малих груп. І знаєте, одна знищена, одна відкинута. Потім ще одна пробралася. Тому, коли ми говоримо про невеликі населені пункти, слід розуміти, що у них невеликий діаметр і одна група, яка в них заходить. Ця група знімає себе на відео і вже має вигляд, що є просування росіян. Потім цю групу знищують. І ось уже українські війська відновили положення», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися під містом Покровськ Донецької області.