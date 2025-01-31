ВСУ продвинулись в Волчанске и под Покровском – ISW

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта ISW

Украинские силы недавно продвинулись в городе Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 30 января, показывают, что ВСУ продвинулись в северной части города.



Также украинские войска недавно продвинулись юго-западнее города Покровск на Донетчине. Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, показывают, что ВСУ продвинулись к западу от села Новоандреевка.

Напомним, что ВСУ не дали армии РФ прорвать оборону на Северском направлении, уничтожены 10 бронемашин и десант оккупантов.