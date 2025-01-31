Трамп не хоче допомагати Україні та не бачить її в НАТО — WP

Президент США Дональд Трамп. Фото: Yahoo News

Президент США Дональд Трамп не бажає надавати Україні більше допомоги, а тим більше надсилати туди американські війська. Він також не хоче, щоб Україну прийняли до НАТО. Про це пише оглядач відділу «Європа» американської газети The Washington Post Лі Хокстедер.

На думку автора, щодо контролю за можливим припиненням вогню та забезпечення безпеки України — без чого перемир'я було б безглуздим, враховуючи неоімперські амбіції Москви — Трамп вважає, що це проблема Європи.

З одного боку, це справедливо, адже багато європейців вважають війну Росії в Україні екзистенційною загрозою; набагато менше американців. Тому було цілком логічно, коли, згідно з повідомленням The Wall Street Journal, Трамп запропонував, щоб після досягнення домовленості про припинення вогню європейські війська були присутні в Україні, щоб захистити український суверенітет, стримуючи майбутні російські атаки.

«Але Трамп, можливо, саботує свою власну мету — завершити катастрофічну війну, що наближається до своєї третьої річниці: він не пов'язує кінці з кінцями», — сказав Ян Техау, німецький аналітик з питань безпеки.

Трамп справедливо закликає європейців збільшити витрати на свої армії та брати на себе велику відповідальність за безпеку. Але те, що він вимагає зараз, виходить за межі дозволеного. Переконати європейців ризикувати прямим зіткненням із російськими силами стало б найскладнішою вимогою, яку американський президент ставить перед союзниками за останні десятиліття, вважає оглядач.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що для стримування майбутніх російських атак знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських солдатів на додаток до власних сил Києва. Це неймовірно велика сила, яку Європа не може зібрати принаймні зараз.

«Навіть найнижчі оцінки — від 40 до 50 тисяч європейських сухопутних військ — призведуть до серйозного навантаження на країни, у тому числі на Британію, чиї збройні сили скоротилися до історичного мінімуму або майже до нього», — пише Хокстедер.

Звичайно, Трамп має й інший варіант. Замість того, щоб шукати домовленості про припинення вогню під гарантією європейських сил, він може просто покинути Україну, припинивши військову допомогу.

«Але це може перетворити Україну на Афганістан Трампа. Це також стало б сигналом для Китаю та інших супротивників, що Вашингтон слабкий», — підсумував оглядач.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в результаті війни з Росією Україна відкинута на 100 років назад і що президент Володимир Зеленський має «прийняти реальний стан речей».