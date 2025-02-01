Российский удар по Харькову: число жертв выросло

Последствия обстрела Черкасской Лозовой 1 февраля

Количество пострадавших в результате российского удара по Харькову растет. Уже известно об одной погибшей и четырех раненых, сообщил городской глава Игорь Терехов.



По его, в результате попадания «Шахеда» по Холодногорскому району один частный дом частично разрушен. Пожар, который возник из-за прилета, потушили.



По предварительной информации, пострадали еще 16 частных домов.



Также спасатели сообщили, что в селе Черкасская Лозовая из-за взрыва боевой части дрона повреждены частные дома, разрушен гараж. Огонь охватил гараж и два легковых автомобиля.

До 3 человек возросло количество погибших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Полтаве.



Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ вечером 31 января нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы. Известно о трех пострадавших, они госпитализированы.