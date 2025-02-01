Пострадали Запорожье, Полтава, Харьков, Херсон: последствия массированной атаки РФ

Последствия обстрела Запорожья в ночь на 1 февраля

Ряд украинских городов попал под обстрел в ночь на 1 февраля и утром.



Из-за российского удара по Харькову погибла женщина, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Известно о еще двух раненых.

В результате ударов по Запорожью известно о пострадавшем человеке. Повреждены объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома.



Также российские войска нанесли ракетный удар по Полтаве, есть попадание в жилой дом, сообщает областная военная администрация в субботу. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В результате российского обстрела Днепровского района Херсона известно об одном погибшем, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.



Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ вечером 31 января нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы. Известно о трех пострадавших, они госпитализированы.



Город Константиновка Донецкой области 31 января снова попал под российский обстрел.