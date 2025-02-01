Количество пострадавших в Одессе после ракетного удара РФ увеличилось до семи

В результате ракетного обстрела российскими войсками Одессы вечером 31 января пострадали семь человек. Все они были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Следственные органы начали расследование по факту очередного военного преступления. По предварительной информации, российская армия применила для удара баллистические ракеты, предположительно типа «Искандер».

«В центральной части города разрушениям подверглось здание гостиницы, выбиты окна и повреждены фасады в близлежащих домах и помещениях. Известно о 7 пострадавших, они госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и правоохранительные органы, фиксируя последствия удара.

Ранее сообщалось о трех пострадавших, однако данные были уточнены.



Напомним, армия РФ нанесла ракетный удар по центру Одессы 31 января 2025 года.



Среди тех, кто оказался в центре российского ракетного удара по Одессе, были и представители норвежской дипломатической миссии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.