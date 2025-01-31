РФ ударила по центру Одессы: последствия

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В Одессе прогремели взрывы вечером 31 января. Армия РФ нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.



«В результате вражеского удара есть пострадавшая сотрудница отеля. Женщина госпитализирована. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил он.



Позднее появилась информация о ранении еще одного человека.

По предварительным данным, удар был возле гостиницы «Бристоль». Данная локация находится в пределах охранной зоны UNESCO.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили по Одессе баллистическими ракетами «по обычной гражданской застройке».



«Сейчас на юге нашей страны — в Одессе — продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно, баллистика. Удары просто по городу, по обычной гражданской застройке. Снова и снова: ПВО — первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству», — заявил глава государства.