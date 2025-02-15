Войска РФ ранили мирного жителя села на Донетчине

За 14 февраля войска РФ ранили 1 жителя Донецкой области — в Новодмитровке. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Всего с начала полномасштабной войны военная агрессия РФ в Донецкой области забрала жизни 2961 мирного жителя. Ранены — 6707 человек.

Ранее мы писали, что около 10 ударов нанесли по Лиману Донецкой области российские военные утром 14 февраля. Также российские оккупанты ударили по Константиновке и Константиновской громаде Донецкой области. В результате атаки один человек получил ранения, также есть повреждения.