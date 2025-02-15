Війська РФ поранили мирного жителя села на Донеччині

За 14 лютого війська РФ поранили 1 жителя Донецької області — у Новомитрівці. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Всього з початку повномасштабної війни військова агресія РФ на Донеччині забрала життя 2961 мирного жителя. Поранено — 6707 осіб.

Раніше ми писали, що близько 10 ударів завдали Лиману Донецької області російські військові вранці 14 лютого. Також російські окупанти вдарили по Костянтинівці та Костянтинівській громаді Донецької області. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, також є пошкодження.