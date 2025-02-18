Спецслужби України дистанційно підірвали окуляри російських операторів FPV-дронів: окупанти втратили зір

Спеціальні служби України продовжують проводити підривну роботу всередині армії РФ, використовуючи волонтерські організації. Про це повідомив Телеграм-канал «Досьє шпигуна».



На початку лютого відбулася низка диверсій у різних підрозділах ЗС РФ, яка полягала у дистанційному підриві окулярів для FPV-дронів.



У період із січня по лютий 2025 року низка громадських організацій відправила близько 80 комплектів FPV-окулярів Skyzone Cobra до різних підрозділів російських військ. Всі організації отримали товар від однієї й тієї ж людини та на умовах безоплатної допомоги для ЗС РФ.



4 лютого зафіксували перший випадок підриву саморобного вибухового пристрою, захованого в окулярах, на території Бєлгородської області. Окупант отримав травми обличчя та очей. У період із 4 по 7 лютого зафіксували ще сім випадків підриву пристроїв на території Курської, Луганської та Донецької областей. В результаті зір втратили вісім операторів FPV-дронів.



Всередині FPV-окулярів виявили вибухову речовину С-4, детонатор та батарею. Спрацьовує пристрій під час запуску вентилятора охолодження в окулярах.



Зараз у російській армії проводиться пошук та вилучення «замінованих» окулярів. Відправник посилок 3 лютого залишив РФ рейсом «Москва-Стамбул».

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російських FPV-пілотів на шляху до укриття у селі Терни Донецької області.