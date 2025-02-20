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Большинство переселенцев из Донецкой области хотят вернуться домой, но только после окончания войны

20 февраля 2025, 23:38

Большинство переселенцев из Донецкой области хотят вернуться домой, но только после окончания войны

Большинство переселенцев из Донецкой области хотят вернуться домой, но только после окончания войны

Большинство жителей Донецкой области, вынужденных покинуть регион из-за войны, планируют вернуться, но только после окончания боевых действий или при условии безопасности. Такие данные показало исследование DII-Ukraine в рамках проекта «Донетчина: видение будущего».

Кем себя идентифицируют переселенцы

Большинство опрошенных (70%) в первую очередь идентифицируют себя как граждане Украины. Жители региона, оставшиеся в области, чаще всего подчеркивают свою локальную идентичность, тогда как украинские беженцы за границей в большей степени ассоциируют себя с Европой.

Несмотря на вынужденное переселение, многие по-прежнему чувствуют связь с родной местностью. Более половины переселенцев после 2014 года продолжают считать себя представителями Донецкой области, а среди тех, кто эмигрировал за границу, этот показатель достигает 63%.

Фокус-групповое исследование показало, что для большинства участников главным фактором идентичности остается принадлежность к своей громаде. Специалисты зафиксировали сильную эмоциональную связь респондентов с родными городами и селами. Даже среди тех, кто сейчас находится в статусе переселенцев в других регионах Украины, при знакомстве они в первую очередь называют свой родной населенный пункт.

Планы на возвращение

60% переселенцев из Донецкой области намерены вернуться на постоянное место жительства. Однако большинство готовы сделать это только после окончания войны (36%) или когда обстановка станет безопасной (20%).

Лишь 3% планируют вернуться в ближайшее время, а 13% рассматривают возможность возвращения спустя несколько лет после войны, когда регион станет стабильнее.

26% респондентов не планируют возвращаться, еще 12% пока не определились с решением.

Участники фокус-группы подчеркнули, что желание вернуться есть у разных возрастных категорий — не только у пожилых людей, но и у молодежи, а также семей с детьми. Некоторые готовы переехать даже в разрушенные населенные пункты или временно поселиться в других городах области, пока их родные дома будут восстанавливаться.

Настроения среди жителей Донецкой области

Среди тех, кто остался в регионе, большинство не планируют покидать его и хотят остаться на своем нынешнем месте жительства. Желание уехать выразили 14%, а 20% пока не приняли окончательное решение или отказались отвечать.

Главными причинами возможного отъезда жители региона называют угрозу жизни и безопасности из-за войны: приближение линии фронта, риск оккупации, усиление обстрелов, утрату жилья.

Лишь небольшая часть населения рассматривает отъезд из-за лучших жизненных перспектив в других регионах или возможности получать помощь в статусе ВПО.

Хотят ли родители, чтобы их дети остались в регионе

Почти 48% респондентов хотят, чтобы их дети жили на Донетчине. Среди нынешних жителей области таких 71%, среди переселенцев после 2022 года — 55%, среди переселенцев с 2014 года — 36%, а среди эмигрантов за границей — 28%.

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