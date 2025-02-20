Большинство переселенцев из Донецкой области хотят вернуться домой, но только после окончания войны

Большинство жителей Донецкой области, вынужденных покинуть регион из-за войны, планируют вернуться, но только после окончания боевых действий или при условии безопасности. Такие данные показало исследование DII-Ukraine в рамках проекта «Донетчина: видение будущего».

Кем себя идентифицируют переселенцы

Большинство опрошенных (70%) в первую очередь идентифицируют себя как граждане Украины. Жители региона, оставшиеся в области, чаще всего подчеркивают свою локальную идентичность, тогда как украинские беженцы за границей в большей степени ассоциируют себя с Европой.

Несмотря на вынужденное переселение, многие по-прежнему чувствуют связь с родной местностью. Более половины переселенцев после 2014 года продолжают считать себя представителями Донецкой области, а среди тех, кто эмигрировал за границу, этот показатель достигает 63%.

Фокус-групповое исследование показало, что для большинства участников главным фактором идентичности остается принадлежность к своей громаде. Специалисты зафиксировали сильную эмоциональную связь респондентов с родными городами и селами. Даже среди тех, кто сейчас находится в статусе переселенцев в других регионах Украины, при знакомстве они в первую очередь называют свой родной населенный пункт.

Планы на возвращение

60% переселенцев из Донецкой области намерены вернуться на постоянное место жительства. Однако большинство готовы сделать это только после окончания войны (36%) или когда обстановка станет безопасной (20%).

Лишь 3% планируют вернуться в ближайшее время, а 13% рассматривают возможность возвращения спустя несколько лет после войны, когда регион станет стабильнее.

26% респондентов не планируют возвращаться, еще 12% пока не определились с решением.

Участники фокус-группы подчеркнули, что желание вернуться есть у разных возрастных категорий — не только у пожилых людей, но и у молодежи, а также семей с детьми. Некоторые готовы переехать даже в разрушенные населенные пункты или временно поселиться в других городах области, пока их родные дома будут восстанавливаться.

Настроения среди жителей Донецкой области

Среди тех, кто остался в регионе, большинство не планируют покидать его и хотят остаться на своем нынешнем месте жительства. Желание уехать выразили 14%, а 20% пока не приняли окончательное решение или отказались отвечать.

Главными причинами возможного отъезда жители региона называют угрозу жизни и безопасности из-за войны: приближение линии фронта, риск оккупации, усиление обстрелов, утрату жилья.

Лишь небольшая часть населения рассматривает отъезд из-за лучших жизненных перспектив в других регионах или возможности получать помощь в статусе ВПО.

Хотят ли родители, чтобы их дети остались в регионе

Почти 48% респондентов хотят, чтобы их дети жили на Донетчине. Среди нынешних жителей области таких 71%, среди переселенцев после 2022 года — 55%, среди переселенцев с 2014 года — 36%, а среди эмигрантов за границей — 28%.