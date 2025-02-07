В Украине первая семья переселенцев получила субсидию на аренду жилья

Первая субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выдана в Украине. Семья, проживающая в Закарпатской области, получила ежемесячные выплаты в размере 4,7 тыс. грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время презентации нового инструмента поддержки ВПЛ.

Также компенсацию получил и арендодатель — ему начислено 2 352 грн в качестве возмещения налогов, которые он обязан уплатить как предоставитель услуги аренды.

По словам Жолнович, расчеты по еще двум заявлениям практически завершены.

Как сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий, с момента старта экспериментального проекта 29 января поступило 15 заявок на получение субсидии на аренду жилья. Так, на обработку одного заявления отводится 10 дней.

На данный момент выплаты по типовым договорам назначаются сроком на полгода. Компенсация арендодателю начисляется ежемесячно, а выплачивается раз в квартал.

«Субсидия на аренду — это абсолютно новый инструмент, построенный по принципу, аналогичному тому, который действует в разных странах мира. Для нас крайне важно урегулировать права и обязанности обеих сторон. Ведь именно налоговые обязательства являются одной из причин, по которой многие арендодатели не хотят заключать официальные договоры. Мы решаем этот вопрос, обеспечивая уплату налогов вместо владельца жилья», — цитирует Жолнович «Укринформ».

Как сообщалось, с 29 января переселенцы могут подавать заявки на получение субсидии на аренду жилья, которая будет работать параллельно с субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер субсидии на аренду рассчитывается индивидуально для каждой семьи с учетом среднего дохода на одного члена семьи, количества членов семьи и стоимости аренды жилья в конкретном регионе.