В январе более миллиона переселенцев получили выплаты на проживание

За январь выплаты на проживание получили почти 1,2 миллиона переселенцев, сообщает министерство социальной политики Украины.



«Выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц — один из инструментов поддержки государством украинцев, которые из-за войны вынуждены были оставить собственные дома и переехать жить в другие регионы страны. Такая помощь дает возможность обустроиться и наладить жизнь на новом месте, закрыть насущные финансовые потребности семьи», — говорится в сообщении министерства.



С 1 марта состоится автоматическое переназначение этих выплат для всех переселенцев, которые сейчас являются получателями помощи еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям.



«Вместе с тем для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступным новый вид поддержки — субсидия на аренду жилья. Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, которые больше всего нуждаются в финансовой помощи», — добавили в ведомстве.

С 29 января переселенцы могут подавать заявки на получение субсидии на аренду жилья, которая будет работать параллельно с субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер субсидии на аренду рассчитывается индивидуально для каждой семьи с учетом среднего дохода на одного члена семьи, количества членов семьи и стоимости аренды жилья в конкретном регионе.



Напомним, первая субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц выдана в Украине. Семья, проживающая в Закарпатской области, получила ежемесячные выплаты в размере 4,7 тыс. грн.