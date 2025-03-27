ВС РФ обстреляли приграничье: поврежден объект критической инфраструктуры

За прошедшие сутки российские войска продолжили обстрелы приграничных территорий Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано около 91 обстрела, что эквивалентно 172 взрывам. Об этом сообщает оперативное командование «Север» Сухопутных войск ВСУ.



По предварительным данным, среди гражданского населения потерь и ранений не зафиксировано. Однако в результате атак повреждены предприятия, объект критической и социальной инфраструктуры, коммерческие здания, жилые дома, административные здания, торговые киоски и автомобили.



«Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 марта 2025 года (с 20:00 26 марта) российские войска атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М» из Воронежской области, а также 86 ударными дронами типа Shahed.