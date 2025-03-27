ЗС РФ обстріляли прикордоння: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Минулої доби російські війська продовжили обстріли прикордонних територій Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано близько 91 обстрілу, що еквівалентно 172 вибухам. Про це повідомляє оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.



За попередніми даними, серед цивільного населення втрат і поранень не зафіксовано. Однак унаслідок атак пошкоджено підприємства, об'єкт критичної та соціальної інфраструктури, комерційні будівлі, житлові будинки, адміністративні будівлі, торгові кіоски та автомобілі.



«Інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнюється», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 27 березня 2025 року (з 20:00 26 березня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з Воронезької області, а також 86 ударними дронами типу Shahed.