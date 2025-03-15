Массированные атаки по инфраструктуре Украины: РФ била по железной дороге и энергосистеме

Последствия обстрела Херсона в ночь на 15 марта

За сутки российская армия сбросила восемь управляемых авиационных бомб на Херсонскую область. В результате атаки погиб 43-летний мужчина, его тело извлекли спасатели из-под завалов. Еще один человек получил ранение. В поселке Текстильное пострадал 14-летний ребенок.



В Одесской области полностью обесточен Черноморск из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Сообщается об одном пострадавшем.



В Сумах российские дроны нанесли удары по критической инфраструктуре, есть разрушения.



По данным «Укрзализныци», российские войска атаковали энергетическую железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области и Запорожье. На поврежденные участки оперативно направили резервные тепловозы, задержки поездов минимальны.



«Ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетике. На этот раз в Днепропетровской и Одесской областях. Без света осталась часть жителей Днепропетровщины и Одесской области», — сообщили в компании ДТЭК.



Там отметили, что повреждения — существенные.



В результате российской атаки на Кривой Рог пострадали 14 человек, среди них двое детей, сообщает областная военная администрация.

В городе разрушено одноэтажное здание, повреждены объекты инфраструктуры, более 15 многоквартирных и 10 частных домов, а также 2 учебных и спортивных заведения.



Кроме того, атака нанесла ущерб магазинам, аптеке, салону красоты, кафе и автомобилям.