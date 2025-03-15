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Массированные атаки по инфраструктуре Украины: РФ била по железной дороге и энергосистеме

15 марта 2025, 12:05

Массированные атаки по инфраструктуре Украины: РФ била по железной дороге и энергосистеме

Последствия обстрела Херсона в ночь на 15 марта Последствия обстрела Херсона в ночь на 15 марта

За сутки российская армия сбросила восемь управляемых авиационных бомб на Херсонскую область. В результате атаки погиб 43-летний мужчина, его тело извлекли спасатели из-под завалов. Еще один человек получил ранение. В поселке Текстильное пострадал 14-летний ребенок.

В Одесской области полностью обесточен Черноморск из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Сообщается об одном пострадавшем.

В Сумах российские дроны нанесли удары по критической инфраструктуре, есть разрушения.

По данным «Укрзализныци», российские войска атаковали энергетическую железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области и Запорожье. На поврежденные участки оперативно направили резервные тепловозы, задержки поездов минимальны.

«Ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетике. На этот раз в Днепропетровской и Одесской областях. Без света осталась часть жителей Днепропетровщины и Одесской области», — сообщили в компании ДТЭК.

Там отметили, что повреждения — существенные.

В результате российской атаки на Кривой Рог пострадали 14 человек, среди них двое детей, сообщает областная военная администрация.

В городе разрушено одноэтажное здание, повреждены объекты инфраструктуры, более 15 многоквартирных и 10 частных домов, а также 2 учебных и спортивных заведения.

Кроме того, атака нанесла ущерб магазинам, аптеке, салону красоты, кафе и автомобилям.

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