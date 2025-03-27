ППО збила 42 дрони Shahed та знешкодила 26 імітаторів

У ніч на 27 березня 2025 року (з 20:00 26 березня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області, а також 86 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 09:00 підтверджено знищення 42 ударних БпЛА Shahed у південних, північних і центральних регіонах країни. Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачені противником у повітрі без досягнення цілей.
Унаслідок російської атаки пошкодження зафіксовано в Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.
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