ППО збила 42 дрони Shahed та знешкодила 26 імітаторів

ППО збила 42 дрони Shahed і знешкодила 26 імітаторів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 27 березня 2025 року (з 20:00 26 березня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області, а також 86 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.







Станом на 09:00 підтверджено знищення 42 ударних БпЛА Shahed у південних, північних і центральних регіонах країни. Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачені противником у повітрі без досягнення цілей.



Унаслідок російської атаки пошкодження зафіксовано в Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.