Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Успеновка — под огневым контролем Сил обороны, несмотря на попытки прорыва войск РФ

27 марта 2025, 20:40

Успеновка — под огневым контролем Сил обороны, несмотря на попытки прорыва войск РФ

Войска РФ продолжают активные штурмовые действия в районе Успеновки Донецкой области. По оценкам аналитического проекта DeepState, в село проникли и рассредоточились около 100 российских военных. Ежедневно около 20 российских пехотинцев погибают под прицелом дронов. 

Оккупанты используют легкую автомобильную технику, чтобы перебрасывать пехоту в населенный пункт, а также ведут наращивание сил в этом направлении.

Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают удерживать Успеновку под огневым контролем. Оккупант также предпринимал попытки прорваться в Новоалександровку.

Обстановка остаётся сложной, но контролируемой, подчеркнули в DeepState.

«Часть сил противника уничтожается еще на подступах к населенному пункту», — говорится в сообщении проекта.

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Ранее сообщалось, что ВСУ отбили штурм РФ у Песчаного на Покровском направлении.

ТЕГИ

Места
Успеновка
Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:03
У «ДНР» — новый «председатель правительства» — еще один россиянин
15:34
В Горловке снова активны дроны: «ДНР» заявила об атаке БПЛА на автомобиль
13:31
Оккупанты забирают «казаков» Донетчины на фронт — ЦНС
12:20
РФ вернула в Украину еще пять детей
10:50
В оккупированной Новой Каховке критический дефицит антибиотиков
23:00
Главное за день: Украина готовится к рекордному импорту газа. Суд в Ростове над пленными украинцами
21:16
Выслужился: Путин забирает одного из «чиновников ДНР» обратно в Россию
19:34
В оккупированной Горловке автобус врезался в здание после атаки дрона
17:43
На оккупированной Луганщине дрон атаковал машину скорой помощи
16:30
На оккупированной Луганщине подростки издевались над сиротой из-за долга 300 рублей
12:12
В захваченном Мариуполе вместо детской больницы открывают центр для военных
11:48
Оккупанты приучают подростков к оружию на захваченных территориях
23:00
Главное за день: О чем договорились в Эр-Рияде? Увеличилось число пострадавших в Сумах
17:05
Судостроение РФ в Севастополе на грани коллапса — АТЕШ
15:05
На оккупированной Донетчине школы и детсады вернутся к очной форме обучения и полному рабочему дню — Минпросвещения РФ
10:25
В Донецке коммунальщиков заставляют отчитываться военным
23:21
Еще один сотрудник российской «Звезды» попал под обстрел — он ранен
23:00
Главное за день: Новый раунд переговоров США и России. Почти сотня пострадавших в Сумах
21:40
На Луганщине погибли трое российских пропагандистов, еще один ранен под Суджей
10:20
Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области
все новости
21:34
Глава военной администрации оккупированного Курахово заработал на должности 1,7 млн грн за год
20:40
Успеновка — под огневым контролем Сил обороны, несмотря на попытки прорыва войск РФ
19:44
В Донецкой области расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми: список городов и сел
19:21
В Украине заблокированы счета 26 тысяч граждан за нарушение закона о мобилизации
18:39
Зеленский: от США мы слышали сигналы о компромиссах по территориям, а Европа — стабильна
18:23
Зеленский: Условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются
17:48
В Славянском суде стартовал процесс по резонансному ДТП, в котором погибла журналистка
17:42
Украинские пилоты сбили пять разведдронов на Новопавловском направлении
17:30
Украина вернула более 1200 детей из оккупации и России — омбудсмен
17:15
В Генштабе опровергли заявления РФ о якобы ударах Украины по энергетике
17:06
«Почти полностью оккупировали Терны»: в DeepState заявили об обострении ситуации на фронте вблизи Лимана
17:04
Туристический батискаф с россиянами затонул в Египте: известно о 6 погибших
17:03
У «ДНР» — новый «председатель правительства» — еще один россиянин
16:31
Квартира в Киеве, доход от бизнеса и внедорожник. Что декларирует семья мэра Славянска Вадима Ляха
16:20
Машины для разминирования разработали и будут выпускать специалисты из Краматорска
15:56
На Купянском направлении операторы дронов ликвидировали 12 российских захватчиков, еще 15 — ранены
15:43
Решение о приостановке финансирования «Радио Свобода» отменено
15:34
В Горловке снова активны дроны: «ДНР» заявила об атаке БПЛА на автомобиль
15:20
В ВСУ ответили, действительно ли за последние недели увеличилась активность войск РФ на Донбассе
14:22
Европа готовится к войне: страны усиливают армию и ПВО
все новости
ВИДЕО
На Новопавловском направлении сбили в небе 5 вражеских БПЛА-разведчиков. Фото: скриншот Украинские пилоты сбили пять разведдронов на Новопавловском направлении
27 марта, 17:42
Батискаф с россиянами затонул у берегов Египта: есть погибшие и пострадавшие Туристический батискаф с россиянами затонул в Египте: известно о 6 погибших
27 марта, 17:04
Россияне пытались атаковать позиции ВСУ. Фото: скриншот На Купянском направлении операторы дронов ликвидировали 12 российских захватчиков, еще 15 — ранены
27 марта, 15:56
ВСУ не дали закрепиться ВС РФ в промышленной зоне Торецка. Фото: кадр из видео ВСУ отбили попытку россиян закрепиться в промышленной зоне Торецка
27 марта, 12:32
Повреждения здания в Днепре, где находится эвакуированная из Северскодонецка больница. Фото: кадр из видео Массированная атака дронов на Днепр: повреждено здание, где находится эвакуированная из Северскодонецка больница
27 марта, 11:01
В результате атаки БпЛА на Харьков пострадали дети. Фото: кадр из видео Массированная атака дронов на Харьков: пострадали 12 человек, включая 14-летнюю девочку и 5-летнего мальчика
27 марта, 10:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор