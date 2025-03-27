Успеновка — под огневым контролем Сил обороны, несмотря на попытки прорыва войск РФ

Войска РФ продолжают активные штурмовые действия в районе Успеновки Донецкой области. По оценкам аналитического проекта DeepState, в село проникли и рассредоточились около 100 российских военных. Ежедневно около 20 российских пехотинцев погибают под прицелом дронов.



Оккупанты используют легкую автомобильную технику, чтобы перебрасывать пехоту в населенный пункт, а также ведут наращивание сил в этом направлении.



Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают удерживать Успеновку под огневым контролем. Оккупант также предпринимал попытки прорваться в Новоалександровку.



Обстановка остаётся сложной, но контролируемой, подчеркнули в DeepState.



«Часть сил противника уничтожается еще на подступах к населенному пункту», — говорится в сообщении проекта.



Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Ранее сообщалось, что ВСУ отбили штурм РФ у Песчаного на Покровском направлении.