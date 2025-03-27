Успенівка — під вогневим контролем Сил оборони, попри спроби прориву військ РФ

Війська РФ продовжують активні штурмові дії в районі Успенівки Донецької області. За оцінками аналітичного проєкту DeepState, у село проникли та розосередилися близько 100 російських військових. Щодня близько 20 російських піхотинців гинуть під прицілом дронів.



Окупанти використовують легку автомобільну техніку, щоб перекидати піхоту до населеного пункту, а також ведуть нарощування сил у цьому напрямку.



Попри це, Сили оборони України продовжують утримувати Успенівку під вогневим контролем. Окупант також робив спроби прорватися до Новоолександрівки.



Ситуація залишається складною, але контрольованою, наголосили в DeepState.



«Частина сил противника знищується ще на підступах до населеного пункту», — йдеться в повідомленні проєкту.



Ситуація на Покровському напрямі залишається напруженою. Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили штурм РФ у Піщаного на Покровському напрямку.