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Успенівка — під вогневим контролем Сил оборони, попри спроби прориву військ РФ

27 березня 2025, 20:40

Успенівка — під вогневим контролем Сил оборони, попри спроби прориву військ РФ

Війська РФ продовжують активні штурмові дії в районі Успенівки Донецької області. За оцінками аналітичного проєкту DeepState, у село проникли та розосередилися близько 100 російських військових. Щодня близько 20 російських піхотинців гинуть під прицілом дронів.

Окупанти використовують легку автомобільну техніку, щоб перекидати піхоту до населеного пункту, а також ведуть нарощування сил у цьому напрямку.

Попри це, Сили оборони України продовжують утримувати Успенівку під вогневим контролем. Окупант також робив спроби прорватися до Новоолександрівки.

Ситуація залишається складною, але контрольованою, наголосили в DeepState.

«Частина сил противника знищується ще на підступах до населеного пункту», — йдеться в повідомленні проєкту.

Ситуація на Покровському напрямі залишається напруженою. Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили штурм РФ у Піщаного на Покровському напрямку.

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