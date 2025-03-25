В ВСУ назвали самое успешное сейчас направление фронта для украинских войск

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Для ВСУ сейчас самым успешным является Покровское направление. Об этом в эфире телеканал «Эспрессо» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, это касается как эффективности активной обороны, так и интенсивности потерь российских войск.



«В частности, в контексте потери контроля россиян над населенными пунктами во время обмена ударами. Опыт на Покровском направлении следует масштабировать, потому что здесь построена эффективная линия активной обороны, в частности через взаимодействие БПЛА, пехоты и других войск. Именно здесь формируются правила войны, которые будут определять ее ход в последующие месяцы, а возможно и годы», – заявил Трегубов.

Напомним, что украинская армия продвинулась в городе Торецк и на Покровском направлении.