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ВСУ продвинулись в Соленом и Успеновке: под угрозой российские позиции у Котлино

25 марта 2025, 14:17

ВСУ продвинулись в Соленом и Успеновке: под угрозой российские позиции у Котлино

По сообщениям российских военкоров и данных из открытых источников, украинские силы обороны продолжают наступательные действия в районе населенных пунктов Соленое и Успеновка. Об этом сообщает телеграм-канал RST.

Отмечается, что штурмовые группы ВСУ заняли часть Соленого — по заявлениям российских источников, уже половина населенного пункта находится под контролем украинских сил.

По предварительным оценкам, глубина продвижения украинских сил на данном участке может достигать 2,5 км. Кроме того, ВСУ продвинулись в Успеновке, взяв третью улицу в поселке.

В Котлино ведутся попытки дальнейшего давления на российские укрепления. ВСУ пытаются резать плацдарм российских войск в этом районе под Покровском.

ВСУ пытаются резать плацдарм войск РФ у Котлино под Покровском.

С обеих сторон фиксируются активные перестрелки и попытки контратак. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Ранее сообщалось, что ВСУ отбили штурм РФ у Песчаного на Покровском направлении.

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