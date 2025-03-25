ЗСУ відбили штурм РФ біля Піщаного на Покровському напрямку

Українська артилерія б'є по окупантах у районі Покровська. Фото: Генштаб ЗСУ

Із самого ранку російські окупаційні війська намагалися прорватися в районі Піщаного, на південь від Покровська. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».

Напрямки ударів ЗС РФ біля Піщаного в районі Покровська. Фото: мапа DeepState

Загарбники зібрали колону з близько 10 автомобілів і мотоциклів, розділилися на групи та кілька разів намагалися атакувати. Однак спроби виявилися невдалими — жодна техніка не досягла своєї мети.



«Зараз росіян ганяє наша арта в лісі біля Піщаного», - йдеться в повідомленні.



За даними DeepState, у цьому районі Силам оборони України протистоїть 74-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 21005) РФ.

На Покровському напрямку українські захисники за добу зупинили 53 атаки ЗС РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, на Покровському напрямку українські захисники за добу зупинили 53 штурмові дії противника в районах 13 населених пунктів.