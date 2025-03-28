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Войска РФ последние три дня проводят более 200 штурмов в сутки: это самая высокая трехдневная интенсивность в году – DeepState

28 марта 2025, 16:01

Войска РФ последние три дня проводят более 200 штурмов в сутки: это самая высокая трехдневная интенсивность в году – DeepState

Российские оккупанты. Фото: Минобороны РФ Российские оккупанты. Фото: Минобороны РФ

Российская армия последние три дня проводит более 200 штурмов в сутки. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Это самая высокая трехдневная интенсивность в году. Оккупанты активно наступают на Купянском, Лиманском, Торецком, Времевском и Курском отрезках фронта.

«Самая тяжелая ситуация остается на Покровском отрезке, где интенсивность атак врага приближается к уровню второй половины января этого года. Тогда за период с 16 по 31 января было потеряно примерно в семь раз больше территорий, чем вообще за весь март на этом направлении», – заявили в DeepState.

Напомним, что в ВСУ ответили, действительно ли за последние недели увеличилась активность войск РФ на Донбассе.

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