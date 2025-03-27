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В ВСУ ответили, действительно ли за последние недели увеличилась активность войск РФ на Донбассе

27 марта 2025, 15:20

В ВСУ ответили, действительно ли за последние недели увеличилась активность войск РФ на Донбассе

Бои на фронте. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ Бои на фронте. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

За прошедшую неделю на всей линии фронта произошло 1017 боестолкновений с российскими оккупантами, а неделей ранее – 1131. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», подполковник Назар Волошин.

По его словам, в операционной зоне ОСГВ «Хортица» произошло 771 и 815 боестолкновений соответственно.

«Основные усилия в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» российские войска сосредотачивали на Лиманском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Также не меньшее внимание оккупационной армии приковано к Купянскому, Северскому и Торецкому направлениям, где захватчики не оставляют попыток проводить штурмовые действия. Активнее всего на прошлой неделе враг наступал: на Покровском направлении – 285 атак; на Торецком направлении – 147 атак; на Лиманском направлении – 112 атак; на Новопавловском направлении – 89 атак», – сказал Волошин.

Представитель ОСГВ «Хортица» отметил, что в целом за последние недели количество боестолкновений относительно увеличилось.

«Перед этим – конец февраля и начало марта – было относительно то же самое в соотношении. В операционной зоне ОСГВ «Хортица» захватчики продолжают свои попытки штурмовать позиции украинских защитников, несмотря на то, что уровень вражеских потерь – как техники, так и личного состава – ежедневно и еженедельно остается стабильно высоким. Поэтому делать выводы, что российская армия полностью выдохлась несколько преждевременно. Количество боестолкновений по всей линии фронта остается примерно на одном уровне – около 1000 еженедельно. В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» в последнее время количество боестолкновений увеличилось где-то с 500-600 до примерно 700-900 еженедельно», – добавил он.

Волошин рассказал, что на увеличение количества боестолкновений влияют разные факторы.

«Как погодные условия, так и, думаю, то, что российская армия не справилась с задачей своего высшего руководства: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, захват новых территорий до будущего объявленного перемирия, чтобы потом было то, о чем можно договариваться. Плюс и определенные перегруппировки российской армии, которая понесла большие потери: а это пополнение личным составом, силами и средствами, вооружением и военной техникой», – заявил представитель ОСГВ «Хортица».

Подполковник подчеркнул, что даже по потерям людей и техники можно увидеть, что войска России прилагают максимальные усилия для давления на большинстве направлений.

«Можно посмотреть, например, сколько было уничтожено танков, артиллерии, пушек, минометов, РСЗО и тяжелых огнеметных систем. Так, благодаря слаженной боевой работе наших защитников с начала года было уничтожено 1609 бронированных боевых машин противника и 748 танков. Из тех 748 танков, уничтоженных на всех направлениях, где продолжаются боевые действия по всей линии фронта – 620 единиц уничтожены в зоне ответственности ОСГВ «Хортица». ББМ в нашей операционной зоне поражено и уничтожено за два месяца этого года 886 единиц. А это все вместе и показывает общую картинку, что от своих атакующих и штурмовых действий, даже несмотря на большие потери, оккупационная армия не отказалась, а наоборот прилагает максимальные усилия, чтобы продолжать давить на большинстве направлений», – резюмировал представитель ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ранее аналитики DeepState сообщили о существенном росте напряжения на многих участках фронта, где активизировались подразделения ВС РФ, нарастившие активность за март. Как заявили в DeepState, на Донбассе оккупанты сохраняют наибольшую активность на Лиманском, Покровском и Времевском направлениях.

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