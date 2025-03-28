Війська РФ останні три дні проводять понад 200 штурмів на добу: це найвища триденна інтенсивність у році – DeepState

Російські окупанти. Фото: Міноборони РФ

Російська армія останні три дні проводить понад 200 штурмів на добу. Про це повідомили аналітики DeepState.



Це найвища триденна інтенсивність у році. Окупанти активно наступають на Куп'янському, Лиманському, Торецькому, Времівському та Курському відрізках фронту.



«Найважча ситуація залишається на Покровському відрізку, де інтенсивність атак ворога наближається до рівня другої половини січня цього року. Тоді за період з 16 по 31 січня було втрачено приблизно в сім разів більше територій, ніж за весь березень на цьому напрямку», – заявили в DeepState.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи справді за останні тижні збільшилася активність військ РФ на Донбасі.