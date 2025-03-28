В Украину вернули тела 909 погибших защитников. Фото: КШППВ

На территорию Украины вернули тела 909 погибших украинских военных. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).



Погибшие воевали на:



- Кураховском направлении;



- Покровском направлении;



- Бахмутском направлении;



- Угледарском направления;



- Луганском направлении;



- Запорожском направлении.

Кроме того, тела павших защитников вернули из российских моргов.



Погибших удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.



Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.



Ранее мы писали, что Украине удалось вернуть 4 306 военнопленных, и работа по возвращению каждого продолжается.