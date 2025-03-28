В Україну повернули тіла 909 загиблих захисників. Фото: КШППВ

На територію України повернули тіла 909 загиблих українських військових. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППЗ).



Загиблі воювали на:



- Курахівському напрямку;



- Покровському напрямку;



- Бахмутському напрямку;



- Вугледарському напрямку;



- Луганському напрямку;



- Запорізькому напрямку.

Крім того, тіла полеглих захисників повернули з російських моргів.



Загиблих вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.



Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротший термін будуть встановлені особи загиблих.



Раніше ми писали, що Україні вдалося повернути 4 306 військовополонених і робота з повернення кожного триває.